09.08.2020 ( vor 3 Tagen )



Washington (dpa) - In den USA haben die Behörden seit Beginn der Washington (dpa) - In den USA haben die Behörden seit Beginn der Pandemie bereits fünf Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen gemeldet. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen in den USA, vor allem in Bundesstaaten im Süden 👓 Vollständige Meldung