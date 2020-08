Glubberer TIR RT @Der_Postillon: Falls es mit Mount Rushmore nicht klappt: Trump will sein Gesicht auf Freiheitsstatue anbringen lassen https://t.co/XW9z… vor 2 Minuten Rainer Bruns RT @Der_Postillon: Falls es mit Mount Rushmore nicht klappt: Trump will sein Gesicht auf Freiheitsstatue anbringen lassen https://t.co/XW9z… vor 11 Minuten Maik Müssig RT @Der_Postillon: Falls es mit Mount Rushmore nicht klappt: Trump will sein Gesicht auf Freiheitsstatue anbringen lassen https://t.co/XW9z… vor 47 Minuten E.Euri RT @434Italo: Trump hat die Story schon gestern als Fake News entlarvt, aber beim Spiegel galt ja schon immer die eigene Wahrheit in "Gesch… vor 1 Stunde Sven RT @Der_Postillon: Falls es mit Mount Rushmore nicht klappt: Trump will sein Gesicht auf Freiheitsstatue anbringen lassen https://t.co/XW9z… vor 2 Stunden Carsten Kaufmann RT @Der_Postillon: Falls es mit Mount Rushmore nicht klappt: Trump will sein Gesicht auf Freiheitsstatue anbringen lassen https://t.co/XW9z… vor 2 Stunden