11.08.2020 ( vor 2 Tagen )

Die bei der Präsidentschaftswahl in Weißrussland unterlegene Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja ist nach Litauen ausgereist. „Sie ist in Litauen angekommen und in Sicherheit“, teilte der litauische Außenminister Linas Linkevicius am Dienstag auf Twitter mit. In der Nacht kam es in Weißrussland zu neuen Protesten, ein Demonstrant kam dabei ums Leben.