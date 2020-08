Polizei schießt scharf: Erneut mehr als 1000 Festnahmen in Belarus

12.08.2020 ( vor 11 Stunden )



Minsk (dpa) - Bei weiteren Protesten gegen die umstrittene Präsidentenwahl in Belarus Weißrussland ) sind mehr als 1000 Menschen festgenommen worden. Die Polizei setzte in der Nacht zum Mittwoch auch Schusswaffen ein, wie das Innenministerium mitteilte. Proteste gab es demnach in 25 Städten, darunte 👓 Vollständige Meldung