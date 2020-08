13.08.2020 ( vor 2 Tagen )



Im Laufe des Tages werden 900 Personen in Deutschland erfahren, dass sie sich bei ihrer Auslandsreise mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ihren Test hatten sie bereits vor einigen Tagen an der bayerischen Grenze gemacht. Die Übermittlungspanne der Ergebnisse schlägt hohe Wellen.