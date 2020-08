13.08.2020 ( vor 1 Woche )



Rapper Kanye West will bei der kommenden US-Wahl gegen Präsident Rapper Kanye West will bei der kommenden US-Wahl gegen Präsident Donald Trump antreten. Nun bestätigt er ein Treffen mit Ivanka Trump und Jared Kushner. Warum er sich ausgerechnet mit dem Schwiegersohn und der Tochter seines vermeintlichen Gegners trifft, heizt alte Spekulationen an. 👓 Vollständige Meldung