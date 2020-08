15.08.2020 ( vor 12 Stunden )



Ein Ausflug zum Angeln endete in Australien tödlich: Ein Fisch sprang ins Boot und traf dabei einen 56-Jährigen auf der Brust. Das verursachte Probleme mit seinem Herzen. Der Versuch, ihn wieder zu beleben, blieb erfolglos. Ein Angler ist in Australien durch einen Fisch getötet worden, der aus dem Wasser ins Boot sprang.