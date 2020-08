16.08.2020 ( vor 5 Stunden )



MotoGP-Superstar Valentino Rossi ist in einen schweren Unfall verwickelt, hat aber großes Glück. Der malaysisiche Motorrad-Fahrer Hafizh Syahrin fliegt allerdings nach einem zweiten Horrorcrash durch die Luft und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der GP in Österreich wird zur Nebensache. MotoGP-Superstar Valentino Rossi ist in einen schweren Unfall verwickelt, hat aber großes Glück. Der malaysisiche Motorrad-Fahrer Hafizh Syahrin fliegt allerdings nach einem zweiten Horrorcrash durch die Luft und muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der GP in Österreich wird zur Nebensache. 👓 Vollständige Meldung