Quelle: Euronews German - vor 16 Stunden



Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien - Staus an den Grenzen 01:35 Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen in Kroatien warnt Österreich vor Reisen in das EU-Partnerland. Die Reisewarnung tritt am Montag offiziell in Kraft, wie das Außenministerium in Wien mitteilte