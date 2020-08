17.08.2020 ( vor 2 Stunden )



In der Nähe der Loreley endet eine Heißluftballonfahrt auf tragische Weise: Der Landeanflug geht schief, in der Folge kommt der Ballonführer ums Leben, die anderen Insassen werden verletzt. Die Bergungsarbeiten sind zunächst schwierig.