20.08.2020 ( vor 1 Woche )



Zwei schlimme Testspiele reichen und auf Schalke ist schon wieder Feuer drin - wenn es denn jemals gelöscht war. Einem Medienbericht zufolge soll das Vertrauen des Aufsichtsrats in Trainer David Wagner so gering sein, dass eine schnelle Ablösung im Raum steht. 👓 Vollständige Meldung