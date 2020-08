1707 Neuinfektionen - woher kommen sie? Sind es steigende Testzahlen, viele Urlaubsreisen oder große Familienfeiern? Das RKI meldet 1707 Neuinfektionen mit dem Coronavirus - der höchste Wert seit...

tagesschau.de vor 1 Tag - Top n-tv.de Auch berichtet bei • t-online.de



Robert Koch-Institut: RKI meldet höchsten Wert an Neuinfektionen seit Ende April Das Robert Koch-Institut hat 1.707 Corona-Neuinfektionen bestätigt – so viele wie seit drei drei Monaten nicht mehr. Zehn Menschen sind neu an Covid-19...

ZEIT Online vor 2 Tagen - Wissen





Höchstwert seit Ende April: RKI meldet mehr als 1700 Neuinfektionen In Deutschland infizieren sich mit jedem Tag wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus. Inzwischen sind es so viele wie zu Zeiten des Lockdowns nicht mehr. Doch...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt



Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz Mehr als 100 neue Corona-Fälle an einem Tag in Rheinland-Pfalz: Die Zahl neuer Infektionen erreichte am Mittwoch den höchsten Stand seit vier Monaten, wie das...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland