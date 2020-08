Alexandra Schramm RT @RND_de: Als bislang stärkster Wirbelsturm des Jahres trifft #Laura auf US-Festland. Die Behörden rechnen mit schweren Überschwemmungen… vor 16 Stunden BT Finn Hurrikan in den USA: Erste Tote durch Wirbelsturm "Laura" https://t.co/wHQVMEGuN4 via @TOnline_News vor 21 Stunden News Poster USA: Hurrikan Erste Tote durch Hurrikan "Laura" in den USA „Laura" gingen dramatische Warnungen voraus: Der extrem… https://t.co/zfxcNzohVe vor 1 Tag Christina Steinhoff RT @RND_de: Als bislang stärkster Wirbelsturm des Jahres trifft #Laura auf US-Festland. Die Behörden rechnen mit schweren Überschwemmungen… vor 2 Tagen Angelina Stone 🌼🌸🌼 RT @RND_de: Als bislang stärkster Wirbelsturm des Jahres trifft #Laura auf US-Festland. Die Behörden rechnen mit schweren Überschwemmungen… vor 2 Tagen