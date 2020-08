Quelle: Euronews German - vor 15 Stunden



EU verhängt weitere Sanktionen gegen Belarus - Tichanowskaja meldet Zweifel an 02:16 Die EU geht in der Belarus-Krise vorsichtig voran. Jetzt wurden Sanktionen gegen rund 20 Personen erlassen. Zu einem robusteren Vorgehen, wie es manche Analysten fordern, konnte sich die Union aber nicht durchringen. Oppositionskandidatin Tichanowskaja zweifelt derweil am Sinn von Sanktionen.