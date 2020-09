31.08.2020 ( vor 13 Stunden )



Weil sie mit jungen Fans "Prostitutionsreisen" unternommen haben soll, wird die Rapperin Schwesta Ewa zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Monaten darf sie mit ihrer Tochter nun doch in eine Mutter-Kind-Einrichtung wechseln. Das Schönste, "was uns passieren konnte", schreibt sie auf Twitter.