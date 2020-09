01.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard bleiben lange unerkannt, dabei hätten sie offenbar deutlich früher auffliegen können. Doch die Behörden in Bayern haben stichhaltige Meldungen nicht verfolgt, behaupten Abgeordnete im Finanzausschuss. Dieser offenbart auch Lücken in der Zuständigkeit.