01.09.2020 ( vor 4 Stunden )



Zweite Welle in Spanien, dramatisch steigende Zweite Welle in Spanien, dramatisch steigende Fallzahlen in Frankreich, und Ungarn schließt die Grenzen für alle Ausländer: In den Staaten Europas verändert sich die Situation gerade dramatisch. Kann sich Deutschland der Entwicklung widersetzen? 👓 Vollständige Meldung