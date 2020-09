͟J͟͟a͟͟n͟͟n͟e͟ Es waren nicht 20 Schüsse.. das allein sagt aus, was abgeht. https://t.co/6kjpD1CCvy via @faznet vor 4 Minuten Patriot Schwarzer Fahrradfahrer von Polizisten in Los Angeles erschossen. Ich habe noch nie gelesen, Polizisten haben weiße… https://t.co/m0DxRPj9WG vor 10 Minuten X RT @faznet: Guten Morgen! In den Vereinigten Staaten haben Polizisten abermals einen Schwarzen getötet. Der 29-Jährige wurde angehalten, we… vor 20 Minuten GudrunKlarname RT @panemetc62: #LosAngeles #DijonKizee "Er soll ein Kleidungsbündel fallen gelassen haben, in dem sich eine halbautomatische Waffe befunde… vor 20 Minuten 1600 Pennsylvania Schwarzer Fahrradfahrer von Polizisten erschossen. #Blog1600Penn https://t.co/LLei2I2Q1s vor 25 Minuten Michael Thenissen #LosAngeles #DijonKizee "Er soll ein Kleidungsbündel fallen gelassen haben, in dem sich eine halbautomatische Waffe… https://t.co/FWQ1IW2iN6 vor 30 Minuten