02.09.2020 ( vor 2 Stunden )



In In Paris stehen 14 Angeklagte vor Gericht. Sie sollen die Attentäter unterstützt haben, die 2015 in der Redaktion des Satiremagazins " Charlie Hebdo " und in einen Supermarkt insgesamt 17 Menschen töteten. Präsident Macron verteidigt vor diesem Hintergrund das Recht auf blasphemische Äußerungen. 👓 Vollständige Meldung