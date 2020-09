Mariana Kremser💚💜💚❤💚💙💛💜💚 RT @kleinezeitung: Ein #Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5.800 Rindern an Bord gilt vor dem Südwesten Japans als vermisst #ja… vor 3 Stunden Basler Zeitung In Japan wird ein Frachter vermisst. An Bord waren 40 Menschen und 5800 Rinder. Offenbar kenterte und sank das Schi… https://t.co/jAbFyMFPsB vor 3 Stunden SwissNet, Inc. RT @swissbusiness: Unglück im Ostchinesischen Meer: Frachter mit mehr als 40 Menschen an Bord vor Japan verschollen https://t.co/ZRGEX67qDf… vor 3 Stunden swissbusiness Unglück im Ostchinesischen Meer: Frachter mit mehr als 40 Menschen an Bord vor Japan verschollen… https://t.co/ckHTTvaIdp vor 3 Stunden Kleine Zeitung Ein #Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5.800 Rindern an Bord gilt vor dem Südwesten Japans als vermiss… https://t.co/m6znyv3wrv vor 4 Stunden