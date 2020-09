05.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Weil er sich abfällig über gefallene Soldaten im Ersten Weltkrieg geäußert haben soll, prasselt in den USA wieder einmal Kritik auf den Präsidenten ein. Nun springt ihm seine Ehefrau zur Seite: Die Anschuldigungen seien falsch, twittert Melania Trump - und richtet direkte Kritik an die Medien.