Ein ungewöhnlicher Nachbarschaftsstreit sorgt für Unmut in der Schweiz. Weil ein Mann den ständigen Lärm von gebärenden Müttern in einem benachbarten...

Einjährige liegt im Krankenhaus: Sophia Vegas sorgt sich um ihre Tochter Seit drei Tagen leidet die kleine Tochter von Sophia Vegas an so starkem Fieber, dass sie im Krankenhaus liegt. Was der Einjährigen fehlt, ist bislang unklar....

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt