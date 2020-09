09.09.2020 ( vor 2 Stunden )



In dem größten Flüchtlingslager Griechenlands und dessen Umgebung sind mehrere Feuer ausgebrochen. Bilder zeigen dramatische Szenen. Knapp 13.000 Menschen leben in dem überfüllten Lager. Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nach In dem größten Flüchtlingslager Griechenlands und dessen Umgebung sind mehrere Feuer ausgebrochen. Bilder zeigen dramatische Szenen. Knapp 13.000 Menschen leben in dem überfüllten Lager. Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos steht nach dem Ausbruch mehrerer Brände in der Nach 👓 Vollständige Meldung