09.09.2020 ( vor 10 Stunden )

Berlin (dpa) - Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria wächst der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), betroffene Migranten in Deutschland aufzunehmen. Mehrere Bundesländer kündigten an, Betroffene aus dem Lager zu sich holen zu wollen - obwohl Seehofer das in der Vergan