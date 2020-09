10.09.2020 ( vor 6 Stunden )



Bonn (dpa) - Erstmals seit der Wiedervereinigung wird in Deutschland an diesem Donnerstag ein bundesweiter Warntag abgehalten. Dabei sollen unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet werden, etwa Bonn (dpa) - Erstmals seit der Wiedervereinigung wird in Deutschland an diesem Donnerstag ein bundesweiter Warntag abgehalten. Dabei sollen unterschiedliche Warnmöglichkeiten für den Katastrophenfall getestet werden, etwa Sirenen , Durchsagen per Lautsprecher, Mitteilungen über die sozialen Medien un 👓 Vollständige Meldung