13.09.2020 ( vor 1 Woche )



Michael Wendler und Laura Müller stehen bald vielleicht wieder zusammen vor der Kamera. Während der Sänger in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" Platz nimmt, ist für Ehefrau Laura eine "kleine Aufgabe" in der Castingshow vorgesehen. Welche, bleibt vorerst jedoch offen. Michael Wendler und Laura Müller stehen bald vielleicht wieder zusammen vor der Kamera. Während der Sänger in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" Platz nimmt, ist für Ehefrau Laura eine "kleine Aufgabe" in der Castingshow vorgesehen. Welche, bleibt vorerst jedoch offen. 👓 Vollständige Meldung