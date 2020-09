13.09.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Neuinfektionen in Österreich klettern in die Höhe, vor allem in der Hauptstadt Wien spitzt sich die Lage zu. Bundeskanzler Kurz spricht bereits von einer zweiten Die Neuinfektionen in Österreich klettern in die Höhe, vor allem in der Hauptstadt Wien spitzt sich die Lage zu. Bundeskanzler Kurz spricht bereits von einer zweiten Welle und warnt vor harten Monaten. Als Reaktion weitet seine Regierung die Maskenpflicht deutlich aus. 👓 Vollständige Meldung