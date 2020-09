13.09.2020 ( vor 2 Stunden )



Vorfall in Hamburg: Eine Jugendliche besuchte eine Feierlichkeit, sie konsumierte mutmaßlich Drogen. Dann erlitt die 16-jährige einen Kollaps. Auf einer Privatfeier mehrerer Jugendlicher und junger Erwachsener in Hamburg ist in der Nacht zu Sonntag eine 16-Jährige gestorben. Die Jugendliche habe ers 👓 Vollständige Meldung