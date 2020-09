14.09.2020 ( vor 6 Stunden )

London (dpa) - Als fünfter britischer Ex-Premierminister hat sich David Cameron von Boris Johnsons neuestem Plan im Brexit -Streit distanziert. Er habe Bedenken, einen internationalen Vertrag zu brechen, sagte der bis 2016 regierende Konservative am Montag in London. Johnson will mit dem sogenannten