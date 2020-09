16.09.2020 ( vor 1 Woche )



Im Juli stecken Unbekannte in Slowenien eine Holzstatue von Melania Trump in Brand. Auf einem Feld nahe der Stadt Sevenica, in der die US-Präsidentengattin aufgewachsen ist, ersetzt nun eine Figur aus Bronze eines anderen Künstlers das abgebrannte Denkmal.