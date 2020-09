Isabel Alemán RT @dw_deutsch: Trotz internationaler Proteste sitzt Maria Kolesnikowa seit mehr als einer Woche in Untersuchungshaft. https://t.co/PiOGVBF… vor 2 Tagen Sebastian Weigle RT @kleinezeitung: Die in #Weißrussland inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria #Kolesnikowa ist am Mittwoch wegen "Gefährdung der nationa… vor 2 Tagen Kleine Zeitung Die in #Weißrussland inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria #Kolesnikowa ist am Mittwoch wegen "Gefährdung der na… https://t.co/P7hs7rJ7Lh vor 2 Tagen R.W.Berchner #FBPE RT @dw_deutsch: Trotz internationaler Proteste sitzt Maria Kolesnikowa seit mehr als einer Woche in Untersuchungshaft. https://t.co/PiOGVBF… vor 2 Tagen Mesih Eritir RT @dw_deutsch: Trotz internationaler Proteste sitzt Maria Kolesnikowa seit mehr als einer Woche in Untersuchungshaft. https://t.co/PiOGVBF… vor 2 Tagen DW Deutsch Trotz internationaler Proteste sitzt Maria Kolesnikowa seit mehr als einer Woche in Untersuchungshaft. https://t.co/PiOGVBFpoD vor 2 Tagen