Am Wochenende ist es tatsächlich so weit. Dann wird Sylvie Meis nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ex-Fußballer Rafael van der Vaart ein zweites Mal den Bund der Ehe eingehen. Niclas Castello heißt ihr Auserwählter. Doch die Hochzeit verläuft nicht reibungsfrei.