17.09.2020 ( vor 2 Tagen )



Die Gefahr, an Die Gefahr, an Covid -19 zu erkranken, habe sie bewusst in Kauf genommen, gibt Anna Netrebko zu. Nun liegt die Opernsängerin tatsächlich nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus. Doch sie gibt sich zuversichtlich und humorvoll. 👓 Vollständige Meldung