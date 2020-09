US-Richterin Ruth Bader Ginsburg tot

19.09.2020 ( vor 2 Tagen )

Die legendäre US-Richterin am Supreme Court Ruth Bader Ginsburg ist am Freitag nach jahrelanger schwerer Krebserkrankung im Kreis ihrer Familie gestorben. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Die 87-jährige war die älteste Richterin am Obersten Gerichtshof der USA und eine Bürgerrechtsikone. Führende US-Politikerinnen und Politiker kondolierten der Familie, doch gleichzeitig entbrannte ein Kampf um Ginsburgs Nachfolge.