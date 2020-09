20.09.2020 ( vor 1 Woche )



Die Schufa will wohl nicht nur entscheiden, ob Verbraucher kreditwürdig sind, sondern auch, ob sie den Stromanbieter wechseln dürfen. Via Datenbanken über "Vielwechsler" könnten Versorger diese systematisch ablehnen und nur noch träge Kunden annehmen. 👓 Vollständige Meldung