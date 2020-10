26.09.2020 ( vor 5 Tagen )



"Söder, Du widerlicher Merkel-Stiefellecker", zitiert Bayerns Ministerpräsident in seiner Parteitagsrede aus Drohmails gegen ihn. Der Ton wird rauer, das will Söder zeigen - und kündigt an, die Reichskriegsflagge in Bayern zu verbieten. "Söder, Du widerlicher Merkel-Stiefellecker", zitiert Bayerns Ministerpräsident in seiner Parteitagsrede aus Drohmails gegen ihn. Der Ton wird rauer, das will Söder zeigen - und kündigt an, die Reichskriegsflagge in Bayern zu verbieten. 👓 Vollständige Meldung