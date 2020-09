28.09.2020 ( vor 8 Stunden )



hütet seine Steuerklärungen wie ein Staatsgeheimnis. Die " Donald Trump hütet seine Steuerklärungen wie ein Staatsgeheimnis. Die " New York Times " will dennoch Zugang zu Unterlagen erlangt haben – und berichtet, Trump habe systematisch kaum oder keine Steuern abgeführt. Gut einen Monat vor der US-Präsidentenwahl lenkt ein explosiver Bericht der "New York Tim 👓 Vollständige Meldung