Wochenlang kämpfte der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny in Berlin um sein Leben. Nun kommt heraus: Die Kanzlerin kam persönlich zu ihm ihn die Klinik. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Alexej Nawalny in der Charité in Berlin besucht – ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommen 👓 Vollständige Meldung