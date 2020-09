Mauritius Kloft RT @fls_news: #Trump hat in den #USA fast keine #Steuern an die Bundesbehörden gezahlt. Wie ist das möglich? Und ginge das eigentlich auch… vor 2 Stunden Johannes Bebermeier RT @fls_news: #Trump hat in den #USA fast keine #Steuern an die Bundesbehörden gezahlt. Wie ist das möglich? Und ginge das eigentlich auch… vor 5 Stunden weitblick Donald Trump: Schlechter Geschäftsmann, perfekter Steuervermeider....Medien/Presse live: Lüge, Hetze Volksverdummun… https://t.co/bmfa0hrATB vor 8 Stunden Florian Schmidt #Trump hat in den #USA fast keine #Steuern an die Bundesbehörden gezahlt. Wie ist das möglich? Und ginge das eigent… https://t.co/O3ArwcGLs3 vor 8 Stunden