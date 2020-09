Die Infektionszahlen steigen weiter an. Deshalb verhandeln Bund und Länder am Dienstag erneut über Regelungen, um die Pandemie zu bekämpfen. Erste Vorschläge...

Steigende Infektionszahlen: Diese neuen Corona-Regeln will Angela Merkel einführen Immer mehr Menschen stecken sich mit dem Coronavirus an. Die Bundesregierung will mit den Ländern ein gemeinsames Vorgehen in der kritischen Herbst- und...

stern.de vor 1 Tag - Politik Auch berichtet bei • n-tv.de