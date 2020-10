Reinhard Genzel: "Ich bin selbst ein Anfänger, was Schwarze Löcher angeht" Er spürte auf, was in unserer Galaxie sogar Licht verschlingt. Dafür bekommt ein deutscher Astrophysiker den Nobelpreis. Wie findet man etwas Unsichtbares,...

ZEIT Online vor 3 Tagen - Wissen