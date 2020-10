02.10.2020 ( vor 4 Stunden )



Ist das die berühmte "Oktober-Überraschung", die den Präsidentschaftswahlkampf in den USA dreht? Und wenn ja - in welche Richtung? Bislang gibt es auf diese Fragen keine Antwort. Auf andere schon.