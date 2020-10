Lidl bietet ab dem 8. Oktober in seinen Filialen und im Online-Shop den Akku-Schlagbohrschrauber HP457DWE der Traditionsmarke Makita für rund 125 Euro an. Was...

Häusliche Gewalt und zu Tode gequälte Tiere: Der Roman "Das ganz normale Leben" von Adeline Dieudonné kostet Nerven. Und das ist gut so - meint Elke...

"Anne Will" diskutiert heute Abend erneut über die Herausforderungen der Corona-Krise. Das sind die Gäste und Thema der Sendung am 04.10.20.

Kurz vor dem Oktober Update: Nicht mal ein Drittel der Nutzer hat das aktuelle Windows 10 Was Betriebssysteme betrifft, ist Windows 10 die unangefochtene Nummer 1 weltweit. Allerdings gibt es hier jede Menge verschiedener Versionen, da Microsoft...

CHIP Online vor 15 Stunden - Computer