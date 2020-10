03.10.2020 ( vor 2 Stunden )



In der In der Corona -Pandemie liegen die USA noch immer auf dem ersten Platz, mit den weltweit meisten Infizierten und Todesopfern. Doch Indien kommt den Werten inzwischen gefährlich nah. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 34, 5 Millionen Menschen mit dem Co 👓 Vollständige Meldung