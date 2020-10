Kenzo-Designer an Coronavirus gestorben Der japanische Modedesigner Kenzo Takada starb am Sonntag in einem Pariser Krankenhaus.

Mitteilung seines Sprechers - Wurde mit "Kenzo" weltweit bekannt: Modedesigner Kenzo Takada an Covid-19 gestorben **Der international erfolgreiche Modeschöpfer Kenzo Takada ist an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der 81-jährige Gründer des Unternehmens Kenzo sei am...

