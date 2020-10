06.10.2020 ( vor 5 Stunden )



Eriwan/Baku (dpa) - In den seit mehr als einer Woche andauernden Kämpfen in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus zeichnet sich kein schnelles Ende des Blutvergießens ab. Aserbaidschans Verteidigungsminister Zakir Hasanov wies an, die "zielgerichtete und konsequente Zerstörung feindlicher St Eriwan/Baku (dpa) - In den seit mehr als einer Woche andauernden Kämpfen in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus zeichnet sich kein schnelles Ende des Blutvergießens ab. Aserbaidschans Verteidigungsminister Zakir Hasanov wies an, die "zielgerichtete und konsequente Zerstörung feindlicher St 👓 Vollständige Meldung