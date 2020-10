Berliner Zeitung #Klimawandel: Der vergangene Monat war laut EU-Daten weltweit der wärmste September seit dem Beginn der Temperatura… https://t.co/9w30zsLmJD vor 1 Stunde Dietmar Wiggermann-Watermann Da war doch noch was🤔 COVID 19 bestimmt das Nachrichtenbild, aber die wahre Bedrohung ist der Klimawandel, der uner… https://t.co/fs0xW3Dsvh vor 1 Stunde t-online Panorama Klimawandel: Wärmster September seit Jahrzehnten weltweit https://t.co/6tM4UrpaQ4 vor 1 Stunde Pitt Lenz RT @watch_union: Glückwunsch an alle! Der vorige Monat war weltweit der wärmste September seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Er w… vor 1 Stunde Andi Substanz💐 RT @watch_union: Glückwunsch an alle! Der vorige Monat war weltweit der wärmste September seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Er w… vor 2 Stunden @[email protected] RT @watch_union: Glückwunsch an alle! Der vorige Monat war weltweit der wärmste September seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Er w… vor 2 Stunden