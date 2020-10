07.10.2020 ( vor 6 Tagen )

Rund vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl treten die Vizekandidaten Mike Pence und Kamala Harris am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Fernsehduell in Salt Lake City im Bundesstaat Utah gegeneinander an. Die „Running Mates“ der Präsidentschaftskandidaten sind dieses Mal wichtiger denn je.