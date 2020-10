09.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Der Name Schumacher ist zurück in der Formel 1, das sorgt für Aufmerksamkeit. So kommt es Mick Schumacher entgegen, dass am Nürburgring nicht viele Menschen in seine Nähe dürfen. Nicht, weil ihn das überfordern würde. Sondern, weil es die Konzentration auf Wichtigeres ermöglicht.