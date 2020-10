09.10.2020 ( vor 7 Stunden )



Es lief doch so gut für Es lief doch so gut für Michael Wendler . Seit jeher belächelt, hat er sein Image in den vergangenen Jahren dennoch zu Gold gemacht: Reality-TV-Auftritte, Werbedeals, DSDS-Engagement. Doch nun beißt er just in die Hände, die ihn fütterten. Seine Karriere ist damit beendet. 👓 Vollständige Meldung